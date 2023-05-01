Ribbon Health Salaires

Le salaire de Ribbon Health va de $149,250 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $248,750 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ribbon Health . Dernière mise à jour : 11/29/2025