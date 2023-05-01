Répertoire d'entreprises
Rhumbix
Rhumbix Salaires

Le salaire de Rhumbix va de $150,750 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $187,060 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rhumbix. Dernière mise à jour : 11/29/2025

Designer Produit
$151K
Ingénieur Logiciel
$187K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Rhumbix est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $187,060. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Rhumbix est de $168,905.

