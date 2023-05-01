Rhumbix Salaires

Le salaire de Rhumbix va de $150,750 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $187,060 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rhumbix . Dernière mise à jour : 11/29/2025