Rho Salaires

Le salaire de Rho va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rho . Dernière mise à jour : 11/29/2025