Rhenus Salaires

Le salaire de Rhenus va de $40,200 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $92,772 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rhenus. Dernière mise à jour : 11/29/2025

Comptable
$43.3K
Analyste de Données
$53.3K
Manager Science des Données
$92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Logiciel
$59.5K
Architecte Solutions
$40.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Rhenus est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $92,772. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Rhenus est de $53,251.

