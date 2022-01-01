Répertoire d'entreprises
Replicated
Replicated Salaires

Le salaire de Replicated va de $170,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $245,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Replicated. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Ingénieur Logiciel
Median $170K
Ingénieur Commercial
$216K
Manager Ingénierie Logiciel
$245K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Replicated, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (1.04% par période)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.04% par période)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (1.04% par période)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Replicated est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $245,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Replicated est de $215,761.

