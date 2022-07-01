Répertoire d'entreprises
Replicant
Replicant Salaires

Le salaire de Replicant va de $73,738 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $306,000 pour un Ingénieur Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Replicant. Dernière mise à jour : 8/29/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $103K
Designer Produit
$84.3K
Chef de Produit
$251K

Ventes
$73.7K
Ingénieur Commercial
$306K
Manager Ingénierie Logiciel
$139K
Architecte Solutions
$84.1K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Replicant, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Replicant est Ingénieur Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $306,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Replicant est de $103,013.

