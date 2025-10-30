Répertoire d'entreprises
Relias
Relias Chef de Produit Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Produit in United States chez Relias totalise $152K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Relias. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Package Médian
Senior Product Manager
Morrisville, NC
Total par an
$152K
Niveau
Salaire de base
$132K
Stock (/yr)
$0
Prime
$20K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Relias?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Relias in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $168,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Relias pour le poste Chef de Produit in United States est de $140,000.

