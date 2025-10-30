Répertoire d'entreprises
Reliance Industries Limited
  • Salaires
  • Chef de Programme

  • Tous les salaires Chef de Programme

Reliance Industries Limited Chef de Programme Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Programme in India chez Reliance Industries Limited totalise ₹4.17M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Reliance Industries Limited. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Package Médian
company icon
Reliance Industries Limited
Senior Program Manager
Mumbai, MH, India
Total par an
₹4.17M
Niveau
Senior Program Manager
Salaire de base
₹3.65M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹521K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Reliance Industries Limited?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Contribuer

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme chez Reliance Industries Limited in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹6,886,129. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Reliance Industries Limited pour le poste Chef de Programme in India est de ₹4,168,312.

