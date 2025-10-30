Répertoire d'entreprises
RELEX Solutions
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

RELEX Solutions Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in Finland chez RELEX Solutions totalise €86.4K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de RELEX Solutions. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Package Médian
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Total par an
€86.4K
Niveau
Lead
Salaire de base
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Prime
€0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
18 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez RELEX Solutions?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez RELEX Solutions in Finland s'élève à une rémunération totale annuelle de €86,439. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RELEX Solutions pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Finland est de €72,963.

