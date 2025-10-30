Répertoire d'entreprises
RELEX Solutions
RELEX Solutions Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in Finland chez RELEX Solutions va de €74.3K à €103K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de RELEX Solutions. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

€79.6K - €93.7K
Finland
Fourchette courante
Fourchette possible
€74.3K€79.6K€93.7K€103K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez RELEX Solutions?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez RELEX Solutions in Finland s'élève à une rémunération totale annuelle de €103,444. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RELEX Solutions pour le poste Chef de Produit in Finland est de €74,268.

