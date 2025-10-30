Répertoire d'entreprises
RELEX Solutions
RELEX Solutions Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Sweden chez RELEX Solutions va de SEK 432K à SEK 604K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de RELEX Solutions. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 468K - SEK 567K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 432KSEK 468KSEK 567KSEK 604K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez RELEX Solutions?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez RELEX Solutions in Sweden s'élève à une rémunération totale annuelle de SEK 603,720. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RELEX Solutions pour le poste Analyste de Données in Sweden est de SEK 431,972.

