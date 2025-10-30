Répertoire d'entreprises
Relay Platform Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Canada chez Relay Platform va de CA$105K à CA$143K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Relay Platform. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

CA$113K - CA$134K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$105KCA$113KCA$134KCA$143K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Relay Platform?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Relay Platform in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$143,077. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Relay Platform pour le poste Ingénieur Logiciel in Canada est de CA$104,508.

