Relativity
Relativity Salaires

Le salaire de Relativity va de $102,060 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $298,500 pour un Opérations Business dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Relativity. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $140K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $210K

Designer Produit
Median $119K
Opérations Business
$299K
Manager Science des Données
$217K
Scientifique des Données
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Chercheur UX
$110K
Calendrier d'acquisition

5%

AN 1

15%

AN 2

30%

AN 3

50%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Relativity, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 5% s'acquiert dans le 1st-AN (5.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 30% s'acquiert dans le 3rd-AN (30.00% annuel)

  • 50% s'acquiert dans le 4th-AN (50.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Relativity est Opérations Business at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $298,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Relativity est de $147,131.

