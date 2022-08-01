Regrow Salaires

Le salaire de Regrow va de $132,098 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $223,875 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Regrow . Dernière mise à jour : 10/25/2025