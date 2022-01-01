Répertoire d'entreprises
Regeneron
Regeneron Salaires

Le salaire de Regeneron va de $75,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Biomédical dans le bas de la fourchette à $238,085 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Regeneron. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Scientifique des Données
Median $210K
Ingénieur Biomédical
Median $75K
Ingénieur Logiciel
Median $105K

Ingénieur Contrôle
$89.6K
Analyste de Données
$109K
Manager Science des Données
$199K
Ingénieur Électrique
$117K
Fondateur
$96.5K
Ingénieur Mécanique
$111K
Chef de Produit
$199K
Chef de Programme
$181K
Architecte Solutions
$238K
Capital-Risqueur
$184K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Regeneron est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $238,085. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Regeneron est de $117,316.

