Regeneron Salaires

Le salaire de Regeneron va de $75,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Biomédical dans le bas de la fourchette à $238,085 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Regeneron . Dernière mise à jour : 10/24/2025