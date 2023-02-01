Regalix Salaires

Le salaire de Regalix va de $3,649 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $9,563 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Regalix . Dernière mise à jour : 10/25/2025