Regalix
Regalix Salaires

Le salaire de Regalix va de $3,649 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $9,563 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Regalix. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Service Client
$3.6K
Analyste de Données
$9.6K
Ingénieur Logiciel
$7K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Regalix est Analyste de Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $9,563. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Regalix est de $6,978.

Autres ressources