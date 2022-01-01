Répertoire d'entreprises
REEF
REEF Salaires

Le salaire de REEF va de $72,000 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $225,106 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de REEF. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Analyste Métier
Median $72K
Chef de Produit
Median $85K
Chef de Projet
$113K

Ventes
$225K
Ingénieur Logiciel
Median $80K
Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
Options

Chez REEF, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (1.67% mensuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (1.67% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez REEF est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $225,106. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez REEF est de $85,000.

