Redpanda Data Salaires

Le salaire de Redpanda Data va de $119,400 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $281,520 pour un Ingénieur Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Redpanda Data . Dernière mise à jour : 9/1/2025