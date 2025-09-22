Répertoire d'entreprises
Reddit
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chercheur UX

  • Tous les salaires Chercheur UX

Reddit Chercheur UX Salaires

Le package de rémunération médian Chercheur UX in United States chez Reddit totalise $260K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Reddit. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Package Médian
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Total par an
$260K
Niveau
IC4
Salaire de base
$210K
Stock (/yr)
$50K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Reddit?
Logo de Reddit

$20K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (100.00% annuel)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chercheur UX offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur UX chez Reddit in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $481,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Reddit pour le poste Chercheur UX in United States est de $260,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Reddit

Entreprises similaires

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources