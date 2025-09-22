Répertoire d'entreprises
Reddit
Reddit Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Reddit va de $148K par year pour IC1 à $874K par year pour IC6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $405K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Reddit. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Total
Base
Actions
Prime
IC1
SWE / MLE I(Niveau débutant)
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
SWE / MLE II
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
SWE / MLE III
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
Senior SWE / MLE
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Logo de Reddit

$20K

Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (100.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Titres inclus

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Reddit in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $874,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Reddit pour le poste Ingénieur Logiciel in United States est de $412,000.

Autres ressources