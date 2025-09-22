Répertoire d'entreprises
Reddit
Reddit Technologue de l'Information (TI) Salaires

La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez Reddit va de $177K à $243K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Reddit. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

$192K - $228K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$177K$192K$228K$243K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (100.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Technologue de l'Information (TI) chez Reddit s'élève à une rémunération totale annuelle de $242,650. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Reddit pour le poste Technologue de l'Information (TI) est de $177,240.

Autres ressources