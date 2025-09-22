Répertoire d'entreprises
Reddit
Reddit Opérations Business Salaires

La rémunération totale moyenne Opérations Business chez Reddit va de $221K à $308K par year. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

$237K - $279K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$221K$237K$279K$308K
Fourchette courante
Fourchette possible

$20K

Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (100.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Opérations Business at Reddit sits at a yearly total compensation of $307,827. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Opérations Business role is $221,004.

