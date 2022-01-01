Répertoire d'entreprises
Reddit
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Reddit Salaires

Le salaire de Reddit va de $125,899 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $874,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Reddit. Dernière mise à jour : 8/29/2025

Logo de Reddit

$20K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Scientifique des Données
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Designer Produit
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Designer UX

Manager Ingénierie Logiciel
Median $515K
Ventes
IC3 $176K
IC4 $175K
Manager Science des Données
Median $450K
Chercheur UX
Median $260K
Analyste Financier
Median $140K
Chef de Projet
Median $145K
Recruteur
Median $145K
Comptable
Median $154K

Comptable Technique

Analyste de Données
$250K
Technologue de l'Information (TI)
$210K
Chef de Programme
$201K
Analyste Cybersécurité
$222K
Architecte Solutions
$147K

Architecte de Données

Chef de Programme Technique
$176K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (100.00% annuel)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Reddit, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Reddit est Ingénieur Logiciel at the IC6 level avec une rémunération totale annuelle de $874,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Reddit est de $235,959.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Reddit

Entreprises similaires

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources