Répertoire des entreprises
Reckitt
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Reckitt Salaires

La fourchette de salaires de Reckitt va de $14,462 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $492,450 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Reckitt. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Marketing
Median $161K
Comptable
$127K
Analyste commercial
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analyste de données
$33.1K
Analyste financier
$28.1K
Technologue en informatique
$14.5K
Consultant en management
$85.4K
Ingénieur mécanique
$187K
Chef de produit
$114K
Chef de projet
$31.9K
Ventes
$492K
Ingénieur logiciel
$161K
Architecte de solutions
$102K
Responsable de programme technique
$93.2K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Reckitt est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $492,450. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Reckitt est de $97,799.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Reckitt

Entreprises connexes

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources