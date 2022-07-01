Rebellion Defense Salaires

Le salaire de Rebellion Defense va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $230,648 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rebellion Defense . Dernière mise à jour : 8/29/2025