realtor.com Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez realtor.com va de $111K par year pour T1 à $255K par year pour T6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $195K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de realtor.com. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime T1 Software Engineer 1 ( Niveau débutant ) $111K $109K $147 $2K T2 Software Engineer 2 $140K $126K $6K $7.8K T3 Senior Software Engineer $201K $159K $25.2K $17K T4 Staff Software Engineer $223K $173K $26K $24.2K Voir 3 Plus de niveaux

