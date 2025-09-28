realtor.com Scientifique des Données Salaires

La rémunération Scientifique des Données in United States chez realtor.com va de $141K par year pour T2 à $196K par year pour T5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $181K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de realtor.com. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime T1 Data Scientist 1 $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Data Scientist 2 $141K $134K $1.3K $5.6K T3 Senior Data Scientist $192K $158K $15.8K $18.4K T4 Staff Data Scientist $235K $184K $32.3K $19.2K Voir 3 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( USD ) Base | Actions (an) | Prime

