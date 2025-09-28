La rémunération Scientifique des Données in United States chez realtor.com va de $141K par year pour T2 à $196K par year pour T5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $181K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de realtor.com. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
