Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Designer Produit Salaires

Le package de rémunération médian Designer Produit in Taiwan chez Realtek Semiconductor totalise NT$2.11M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Realtek Semiconductor. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Package Médian
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total par an
NT$2.11M
Niveau
6
Salaire de base
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Prime
NT$1.17M
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Realtek Semiconductor in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$3,037,273. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Realtek Semiconductor pour le poste Designer Produit in Taiwan est de NT$2,521,617.

