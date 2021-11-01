Répertoire d'entreprises
Realtek Semiconductor
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Realtek Semiconductor Salaires

Le salaire de Realtek Semiconductor va de $66,504 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $107,657 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Realtek Semiconductor. Dernière mise à jour : 8/29/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Matériel
Median $71K

Ingénieur ASIC

Ingénieur SoC

Ingénieur Logiciel
Median $75.9K

Ingénieur Réseau

Chef de Projet
Median $108K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Designer Produit
Median $66.5K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $106K
Scientifique des Données
$100K
Ingénieur Électrique
$79.7K
Juridique
$75.8K
Chef de Produit
$73.9K
Chef de Programme Technique
$68.6K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Realtek Semiconductor est Chef de Projet avec une rémunération totale annuelle de $107,657. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Realtek Semiconductor est de $75,847.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Realtek Semiconductor

Entreprises similaires

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources