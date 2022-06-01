Répertoire des entreprises
Realogy
Realogy Salaires

La fourchette de salaires de Realogy va de $100,509 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $185,925 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Realogy. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $176K
Data Scientist
$186K
Ressources humaines
$101K

Technologue en informatique
$111K
Designer de produits
$140K
Recruteur
$129K
Architecte de solutions
$159K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Realogy est Data Scientist at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $185,925. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Realogy est de $139,695.

Autres ressources