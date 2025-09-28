Répertoire d'entreprises
Real Chemistry
Real Chemistry Information Technologist (IT) Salaires

La rémunération totale moyenne Information Technologist (IT) chez Real Chemistry va de CA$121K à CA$166K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Real Chemistry. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

CA$131K - CA$155K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$121KCA$131KCA$155KCA$166K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Information Technologist (IT) soumissions chez Real Chemistry pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

CA$227K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Quels sont les niveaux de carrière chez Real Chemistry?

FAQ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Real Chemistry sits at a yearly total compensation of CA$165,569. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Real Chemistry for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is CA$120,937.

