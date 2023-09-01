REA Group Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de REA Group va de $76,389 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $144,619 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de REA Group. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $106K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur données

Chef de produit
Median $127K
Designer de produits
Median $76.4K

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $131K
Analyste de données
$100K
Data Scientist
$119K
Architecte de solutions
$145K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez REA Group est Architecte de solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $144,619. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez REA Group est de $119,100.

