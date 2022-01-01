Répertoire d'entreprises
RBC
RBC Salaires

Le salaire de RBC va de $36,123 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Directeur de Cabinet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de RBC. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Ingénieur Logiciel
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Ingénieur iOS

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Analyste Business
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Chef de Produit
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Scientifique des Données
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analyste Financier
Median $64.3K

Risk Analyst

Designer Produit
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Designer UX

Manager Ingénierie Logiciel
Median $127K
Analyste de Données
Median $57.7K
Chef de Projet
Median $71.1K
Banquier d'Investissement
Median $75.1K
Architecte Solutions
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Chercheur UX
Median $86.7K
Actuaire
Median $68.7K
Comptable
Median $71K
Opérations Business
Median $51.1K
Service Client
Median $38K
Marketing
Median $101K
Ventes
Median $36.1K
Chef de Programme
Median $138K
Manager Opérations Business
Median $99K
Chef de Programme Technique
Median $100K
Manager Science des Données
Median $82.1K
Assistant Administratif
$38.3K
Développement Commercial
$44.7K
Directeur de Cabinet
$201K
Développement Corporate
$110K
Designer Graphique
$48.9K
Ressources Humaines
$200K
Juridique
$56.8K
Consultant en Management
$44.4K
Opérations Marketing
Median $69.5K
Gestionnaire Partenaires
$113K
Manager Design Produit
$164K
Rédacteur Technique
$45.2K
Rémunération Globale
$95.6K
Capital-Risqueur
$121K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez RBC, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez RBC est Directeur de Cabinet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RBC est de $79,163.

Autres ressources