Razorpay Salaires

La fourchette de salaires de Razorpay va de $4,880 en rémunération totale par an pour un Opérations marketing au bas de l'échelle à $200,862 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Razorpay. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Ingénieur logiciel frontend

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur DevOps

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $101K
Chef de produit
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Designer de produits
Median $44.8K

Designer UX

Analyste commercial
Median $22.8K
Data Scientist
Median $33.9K
Responsable de programme technique
Median $58.2K
Développement commercial
$73.2K
Analyste de données
$14K
Responsable en science des données
$194K
Ressources humaines
$76.3K
Consultant en management
$63.8K
Marketing
$33.6K
Opérations marketing
$4.9K
Responsable de design de produit
$67.4K
Responsable de programme
$29.6K
Chef de projet
$24.5K
Ventes
$141K
Architecte de solutions
$201K
Rédacteur technique
$29.4K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Razorpay, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

The highest paying role reported at Razorpay is Architecte de solutions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

