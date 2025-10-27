Répertoire d'entreprises
Rapyd
Rapyd Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in United Arab Emirates chez Rapyd totalise AED 441K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Rapyd. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Package Médian
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total par an
AED 441K
Niveau
Backend Developer
Salaire de base
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Prime
AED 0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Rapyd?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Rapyd in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 516,795. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Rapyd pour le poste Ingénieur Logiciel in United Arab Emirates est de AED 431,998.

Autres ressources