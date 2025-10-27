Rapyd Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in United Arab Emirates chez Rapyd totalise AED 441K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Rapyd. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Package Médian Rapyd Backend Software Engineer Dubai, DU, United Arab Emirates Total par an AED 441K Niveau Backend Developer Salaire de base AED 441K Stock (/yr) AED 0 Prime AED 0 Années dans l'entreprise 2 Années Années d'exp. 5 Années

Dernières soumissions de salaires

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau

