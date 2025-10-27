Répertoire d'entreprises
RAPP Rédacteur Publicitaire Salaires

La rémunération totale moyenne Rédacteur Publicitaire in United Arab Emirates chez RAPP va de AED 101K à AED 140K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de RAPP. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

AED 108K - AED 127K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 101KAED 108KAED 127KAED 140K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez RAPP?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Rédacteur Publicitaire chez RAPP in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 140,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RAPP pour le poste Rédacteur Publicitaire in United Arab Emirates est de AED 100,800.

