Railway
Railway Salaires

Le salaire de Railway va de $11,629 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $199,000 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Railway. Dernière mise à jour : 9/17/2025

$160K

Designer Produit
$199K
Chef de Produit
$14.2K
Ingénieur Logiciel
$11.6K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Railway est Designer Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $199,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Railway est de $14,234.

Autres ressources