Radix
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur Logiciel Full-Stack

Radix Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Full-Stack in Brazil chez Radix totalise R$126K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Radix. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Package Médian
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total par an
R$126K
Niveau
Senior
Salaire de base
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Prime
R$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Radix?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Contribuer

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Full-Stack chez Radix in Brazil s'élève à une rémunération totale annuelle de R$228,092. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Radix pour le poste Ingénieur Logiciel Full-Stack in Brazil est de R$125,571.

