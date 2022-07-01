Qventus Salaires

Le salaire de Qventus va de $148,859 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $182,910 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Qventus . Dernière mise à jour : 11/28/2025