QVC Salaires

Le salaire de QVC va de $15,217 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $101,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de QVC . Dernière mise à jour : 11/28/2025