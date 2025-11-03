Répertoire d'entreprises
Quinnox
Quinnox Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in India chez Quinnox va de ₹1.63M à ₹2.33M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Quinnox. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

₹1.87M - ₹2.19M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.63M₹1.87M₹2.19M₹2.33M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Quinnox in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,331,671. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Quinnox pour le poste Architecte Solutions in India est de ₹1,634,162.

