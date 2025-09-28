Répertoire d'entreprises
Qualtrics
Qualtrics Chercheur UX Salaires

La rémunération Chercheur UX in United States chez Qualtrics totalise $145K par year pour L4. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualtrics. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

$139K - $161K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$122K$139K$161K$177K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Qualtrics, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur UX chez Qualtrics in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $177,310. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Qualtrics pour le poste Chercheur UX in United States est de $122,180.

