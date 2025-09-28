Qualtrics Chercheur UX Salaires

La rémunération Chercheur UX in United States chez Qualtrics totalise $145K par year pour L4. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualtrics. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne $139K - $161K United States Fourchette courante Fourchette possible $122K $139K $161K $177K Fourchette courante Fourchette possible

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $145K $141K $0 $3.5K L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- Voir 2 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Qualtrics, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Qualtrics ?

