La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Qualtrics va de $342K par year pour Associate Manager à $382K par year pour Senior Director of Engineering. Le package de rémunération médian in United States year totalise $415K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualtrics. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Qualtrics, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)