Qualia Salaires

Le salaire de Qualia va de $55,275 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $256,959 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Qualia. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $170K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $200K
Service Client
$55.3K

Scientifique des Données
$118K
Marketing
$102K
Recruteur
Median $155K
Ventes
$85.4K
Manager Ingénierie Logiciel
$257K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Qualia, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

