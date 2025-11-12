La rémunération Ingénieur Machine Learning in United States chez Qualcomm va de $186K par year pour Engineer à $258K par year pour Staff Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $200K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualcomm. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$186K
$142K
$27.2K
$16.7K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$258K
$185K
$52.9K
$19.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.65% semestriel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.65% semestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)