Répertoire d'entreprises
Qualcomm
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Designer Produit

  • Designer Mobile

Qualcomm Designer Mobile Salaires

Le package de rémunération médian Designer Mobile in United States chez Qualcomm totalise $195K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualcomm. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Package Médian
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Total par an
$195K
Niveau
Sr Stagg
Salaire de base
$195K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
15 Années
Années d'exp.
17 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Qualcomm?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.65% semestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.65% semestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Designer Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Mobile chez Qualcomm in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $527,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Qualcomm pour le poste Designer Mobile in United States est de $257,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Qualcomm

Entreprises similaires

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources