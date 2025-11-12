Répertoire d'entreprises
Qualcomm
Qualcomm Ingénieur de Test Salaires

Dernière mise à jour : 11/12/2025

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.65% semestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.65% semestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur de Test chez Qualcomm in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $260,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Qualcomm pour le poste Ingénieur de Test in United States est de $260,000.

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
