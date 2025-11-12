La rémunération Ingénieur Hardware Embarqué in India chez Qualcomm va de ₹2.48M par year pour Hardware Engineer à ₹7.97M par year pour Staff Hardware Engineer. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹5.52M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualcomm. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.66M
₹3.6M
₹1.42M
₹638K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.65% semestriel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.65% semestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)