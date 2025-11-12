La rémunération Ingénieur Hardware Embarqué in Greater San Diego Area chez Qualcomm va de $154K par year pour Hardware Engineer à $453K par year pour Principal Hardware Engineer. Le package de rémunération médian in Greater San Diego Area year totalise $300K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualcomm. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$154K
$119K
$23.2K
$12K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.65% semestriel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.65% semestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)