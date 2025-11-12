Répertoire d'entreprises
Qualcomm Ingénieur ASIC Salaires à Greater Taipei Area

La rémunération Ingénieur ASIC in Greater Taipei Area chez Qualcomm va de NT$1.63M par year pour Hardware Engineer à NT$4.32M par year pour Staff Hardware Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Taipei Area year totalise NT$1.85M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualcomm. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.65% semestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.65% semestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Qualcomm, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur ASIC chez Qualcomm in Greater Taipei Area s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$5,657,971. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Qualcomm pour le poste Ingénieur ASIC in Greater Taipei Area est de NT$3,400,560.

